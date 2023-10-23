В Екатеринбурге создатель преступной банды не смог смягчить свой срок

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Речь идет о главаре банды Дмитрии Кайло, который нападал с оружием на водителей большегрузов.
Суд отказал ему в более мягком виде наказания, сообщали в пресс-службе облсуда. Жалобы осужденного и адвоката были оставлены без удовлетворений.
Приговор Дмитрию Кайлю вынесли 13 лет назад. Ему назначили 21 год колонии строгого режима. Дело рассматривалось судом присяжных.
Дмитрий был главой банды из пяти граждан, которые нападали на водителей большегрузов с оружием. Банда орудовала в Свердловской области с 2001 года.
Ранее виновнику смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили приговор.