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Published Сегодня, 08:56

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В Екатеринбурге главарь банды не смог смягчить наказание

В Екатеринбурге создатель преступной банды не смог смягчить свой срок

23 октября 2023, 08:56
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге главарь банды не смог смягчить наказание

В Екатеринбурге нападавший на водителей грузовиков мужчина не смог смягчить свое наказание через суд.

Речь идет о главаре банды Дмитрии Кайло, который нападал с оружием на водителей большегрузов.

Суд отказал ему в более мягком виде наказания, сообщали в пресс-службе облсуда. Жалобы осужденного и адвоката были оставлены без удовлетворений.

Приговор Дмитрию Кайлю вынесли 13 лет назад. Ему назначили 21 год колонии строгого режима. Дело рассматривалось судом присяжных.

Дмитрий был главой банды из пяти граждан, которые нападали на водителей большегрузов с оружием. Банда орудовала в Свердловской области с 2001 года.

Ранее виновнику смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили приговор.

В Екатеринбурге участник преступной банды не смог выйти из тюрьмы по УДО
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#Свердловская область#Суд#Криминал#Оружие#Приговор#Колония строгого режима#Адвокат#Наказание#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Преступная банда#Дмитрий Кайло#Облсуд#Суд присяжных
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