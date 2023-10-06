Свердловскому депутату-уголовнику смягчили приговор из-за участия в СВО

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства участие осужденного в СВО, а также его боевые награды, — сообщили в пресс-службе областного суда.
В апреле 2022 года Чиж, который на тот момент уже год был депутатом, бейсбольной битой избил «автоподставщика», бросившегося под колеса его иномарки. А затем настиг его вновь и еще трижды ударил по голове — в больнице пострадавшему диагностировали перелом черепа, а также ушиб мозга.
По обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК) парламентарию грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился двумя годами колонии общего режима. После вынесения приговора Чиж отправился в зону СВО в составе известного добровольческого формирования. Позднее МВД объявило его в розыск, в котором он находится до сих пор.