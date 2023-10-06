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Свердловскому депутату-уголовнику смягчили приговор из-за участия в СВО

Свердловскому депутату-уголовнику смягчили приговор из-за участия в СВО

6 октября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Свердловский областной суд смягчил наказание депутату думы муниципального образования Алапаевское Илье Чижу, посчитав его участие в СВО смягчающим обстоятельством. Срок отбывания наказания в колонии сокращен с 2 лет до 1 года и 11 месяцев.
Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства участие осужденного в СВО, а также его боевые награды, — сообщили в пресс-службе областного суда.

В апреле 2022 года Чиж, который на тот момент уже год был депутатом, бейсбольной битой избил «автоподставщика», бросившегося под колеса его иномарки. А затем настиг его вновь и еще трижды ударил по голове — в больнице пострадавшему диагностировали перелом черепа, а также ушиб мозга.

По обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК) парламентарию грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился двумя годами колонии общего режима. После вынесения приговора Чиж отправился в зону СВО в составе известного добровольческого формирования. Позднее МВД объявило его в розыск, в котором он находится до сих пор.

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#Свердловская область#Избиение#Суд#Уголовное дело#Приговор#Драка#СВО#Григорий Орлов
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