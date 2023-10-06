Свердловскому депутату-уголовнику смягчили приговор из-за участия в СВО

В апреле 2022 года Чиж, который на тот момент уже год был депутатом, бейсбольной битой избил «автоподставщика», бросившегося под колеса его иномарки. А затем настиг его вновь и еще трижды ударил по голове — в больнице пострадавшему диагностировали перелом черепа, а также ушиб мозга.