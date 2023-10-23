В центре Екатеринбурга установили гранит с картой

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
На карту нанесены даты — 1723–2023 годы. Городской объект установили на проспекте Ленина и на Набережной Рабочей Молодежи.
На сайте госзакупок сообщается, что стоимость данного памятника обошлась почти в четыре миллиона рублей. В документации также указано, что установка карты была выполнена как часть мероприятий по развитию инфраструктуры туризма в центре года.
При этом, по мнению екатеринбуржцев, гранитная карта имеет сходство с надгробием.
Напомним, в Верхней Пышме около школы №1 установили памятник учительнице, держащей руку над глобусом. Данная скульптура представляет собой собирательный образ педагога.