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В честь 300-летия в Екатеринбурге установили гранитную карту-памятник

В центре Екатеринбурга установили гранит с картой

23 октября 2023, 05:20
Фото: Telegram-канал "Квартал миллионера"

В честь 300-летия в Екатеринбурге установили гранитную карту-памятник

В центре Екатеринбурга появилась карта-памятник из цветного гранита, на которой изображены все районы города.

На карту нанесены даты — 1723–2023 годы. Городской объект установили на проспекте Ленина и на Набережной Рабочей Молодежи.

На сайте госзакупок сообщается, что стоимость данного памятника обошлась почти в четыре миллиона рублей. В документации также указано, что установка карты была выполнена как часть мероприятий по развитию инфраструктуры туризма в центре года.

При этом, по мнению екатеринбуржцев, гранитная карта имеет сходство с надгробием.

Напомним, в Верхней Пышме около школы №1 установили памятник учительнице, держащей руку над глобусом. Данная скульптура представляет собой собирательный образ педагога.

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#Свободное время#Город#Госзакупки#Туризм#Искусство#Скульптура#Памятник#Карта#Районы#Объект#Гранит#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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