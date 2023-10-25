В Екатеринбурге «Спортмастер» заплатит покупательнице 100 тысяч рублей за сертификат

Posted 25 октября, 07:55
Published 25 октября, 07:55
Modified 25 октября, 07:57
Updated 25 октября, 07:57
Покупательницу зовут Регина. Она получила сертификат на 100 тысяч рублей. Нужный ей товар в магазине она не нашла, поэтому попросила вернуть деньги за приобретенный сертификат. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Когда в магазине ей отказали, Регина обратилась в суд, но здесь требовала не только 100 тысяч рублей, но и 15 тысяч рублей в качестве компенсации, а также еще столько же на расходы на юриста.
В результате суд частично удовлетворил требование Регины и обязал ООО «Спортмастер» выплатить истцу полную стоимость сертификата, а также проценты за пользование денежными средствами за определенный период.
Это решение представители магазины пытались обжаловать, но безуспешно.