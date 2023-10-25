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Posted 25 октября, 07:55

Published 25 октября, 07:55

Modified 25 октября, 07:57

Updated 25 октября, 07:57

В Екатеринбурге «Спортмастер» вернет покупательнице 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге «Спортмастер» заплатит покупательнице 100 тысяч рублей за сертификат

25 октября 2023, 07:55
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге «Спортмастер» вернет покупательнице 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд обязал «Спортмастер» вернуть 100 тысяч рублей покупательнице за неиспользованный подарочный сертификат.

Покупательницу зовут Регина. Она получила сертификат на 100 тысяч рублей. Нужный ей товар в магазине она не нашла, поэтому попросила вернуть деньги за приобретенный сертификат. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Когда в магазине ей отказали, Регина обратилась в суд, но здесь требовала не только 100 тысяч рублей, но и 15 тысяч рублей в качестве компенсации, а также еще столько же на расходы на юриста.

В результате суд частично удовлетворил требование Регины и обязал ООО «Спортмастер» выплатить истцу полную стоимость сертификата, а также проценты за пользование денежными средствами за определенный период.

Это решение представители магазины пытались обжаловать, но безуспешно.

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#Суд#Деньги#Магазин#Компенсация#Юрист#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Спортмастер#Покупательница#Подарочный сертификат#Свердловский облсуд
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