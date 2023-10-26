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Posted Вчера, 08:38

Published Вчера, 08:38

Modified Вчера, 08:40

Updated Вчера, 08:40

В Екатеринбурге кибермошенники обманули копирайтера на полмиллиона рублей

В Екатеринбурге копирайтер потерял полмиллиона рублей при устройстве на работу

26 октября 2023, 08:38
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге кибермошенники обманули копирайтера на полмиллиона рублей

В полицию обратился копирайтер из Екатеринбурга, который рассказал, что стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал, что на одном из сайтов поиска работы он выложил резюме, затем ему перезвонили и сказали, что есть для него работа, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Ему позвонили в Zoom и предложили заняться копирайтингом. Мужчина согласился и зарегистрировался на сайте, ссылку на который ему дали «работодатели».

После ему сказали, что нужно перевести на этот рабочий кабинет деньги. Мужчина так и сделал. Проделав это, он зашел в свои личные кабинеты в банках, где обнаружил списания на 491 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

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#Деньги#Уголовное дело#Банк#Криминал#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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