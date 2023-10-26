В Екатеринбурге копирайтер потерял полмиллиона рублей при устройстве на работу

Posted Вчера, 08:38
Published Вчера, 08:38
Modified Вчера, 08:40
Updated Вчера, 08:40
Мужчина рассказал, что на одном из сайтов поиска работы он выложил резюме, затем ему перезвонили и сказали, что есть для него работа, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Ему позвонили в Zoom и предложили заняться копирайтингом. Мужчина согласился и зарегистрировался на сайте, ссылку на который ему дали «работодатели».
После ему сказали, что нужно перевести на этот рабочий кабинет деньги. Мужчина так и сделал. Проделав это, он зашел в свои личные кабинеты в банках, где обнаружил списания на 491 тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».