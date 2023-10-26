В Екатеринбурге сутки ищут худощавую 14-летнюю девушку

Posted Вчера, 13:20
Published Вчера, 13:20
Modified Вчера, 13:22
Updated Вчера, 13:22
Алиса ушла из дома 25 октября, с тех пор о ней ничего неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Рост школьницы 150 сантиметров. Алиса худощавая, у нее карие глаза и темные волосы. На момент пропажи на ней была надета куртка черного цвета, темные штаны, черная кепка, шарф и ботинки.
Ее ищет отделение №7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефону: (343)356-42-07. Звонить можно и волонтерам по номеру 89521303370. Также им требуется помощь в топливе.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут пенсионерку с собакой, которая нуждается в помощи.