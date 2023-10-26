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Posted Вчера, 13:20

Published Вчера, 13:20

Modified Вчера, 13:22

Updated Вчера, 13:22

Худощавая школьница пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сутки ищут худощавую 14-летнюю девушку

26 октября 2023, 13:20
Фото: 1MI

Худощавая школьница пропала в Екатеринбурге

Кузнецова Алиса пропала в Екатеринбурге. Ей 14 лет. Девушку ищут уже сутки.

Алиса ушла из дома 25 октября, с тех пор о ней ничего неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Рост школьницы 150 сантиметров. Алиса худощавая, у нее карие глаза и темные волосы. На момент пропажи на ней была надета куртка черного цвета, темные штаны, черная кепка, шарф и ботинки.

Ее ищет отделение №7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефону: (343)356-42-07. Звонить можно и волонтерам по номеру 89521303370. Также им требуется помощь в топливе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут пенсионерку с собакой, которая нуждается в помощи.

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#Происшествия#Поиск#Волонтеры#Девушка#Пропажа#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УМВД
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