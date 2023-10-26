В Екатеринбурге сутки ищут худощавую 14-летнюю девушку

Рост школьницы 150 сантиметров. Алиса худощавая, у нее карие глаза и темные волосы. На момент пропажи на ней была надета куртка черного цвета, темные штаны, черная кепка, шарф и ботинки.



Ее ищет отделение №7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефону: (343)356-42-07. Звонить можно и волонтерам по номеру 89521303370. Также им требуется помощь в топливе.