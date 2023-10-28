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В Екатеринбурге молодые люди бросали деньги с верхнего этажа в ТЦ «Гринвич»

Двое юношей вышвырнули 15 тысяч с верхнего этажа ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

28 октября 2023, 11:00
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге молодые люди бросали деньги с верхнего этажа в ТЦ «Гринвич»

Двое молодых людей в мантиях в Екатеринбурге разбросали 15 тысяч рублей в ТЦ «Гринвич». Инцидент произошел 27 октября 2023 года.

Как оказалось, данный перформанс устроили горожане из группы ВКонтакте «Спрятал Екатеринбург» с целью разрекламировать песню своего приятеля.

По словам одного из подписчиков группы, юноши разменяли 15 тысяч рублей по 50 и 10 рублей, чтобы устроить «конфетти» из купюр в ТЦ.

Некоторые посетители заведения, радостно смеясь, ловили деньги в воздухе. Пара подростков даже устроила небольшую потасовку, стремясь поймать летящие банкноты.

Видео: Группа ВКонтакте «Спрятал Екатеринбург»

Напомним, 10 октября 2023 года в Екатеринбурге 17-летний молодой человек разыгрывал на улице незнакомых пожилых женщин, записывая это на видео. После этого он выложил ролики в соцсети, но потом удалил их.

По словам екатеринбуржца, в этот день он поссорился со своей девушкой и, находясь в расстроенных чувствах, решил разыграть прохожих. На него составили протокол за хулиганство и провели профбеседу.

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