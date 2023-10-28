На парковках текут ручьи: жители Екатеринбурга жалуются на потоп на улице

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По словам одной из местных жительниц, люди в этом микрорайоне не одну неделю испытывают проблемы с водоснабжением. При этом на улице по тротуарам течет вода, пишет Е1.
Как рассказала екатеринбурженка, из-за случившегося потопа на парковке она не смогла подойти к своему автомобилю. При этом, по ее словам, на парковочном месте образовался лед.
В организации «Водоканал» рассказали, что затопление произошло в связи с коммунальной аварией на насосной станции. На место ЧП выехала бригада аварийной службы.
Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге затопило Водоемную улицу, на которой находится ЖК. Автовладельцам пришлось вытаскивать свой транспорт из воды.