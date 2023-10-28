Тащили по полу: в Екатеринбурге украли свадебные платья из салона на 700 тысяч

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Момент кражи был запечатлен на камеру видеослежения в торговой точке. По словам представителя магазина, сотрудники полиции сейчас просматривают запись, пишет Е1.
Сумма нанесенного ущерба за несколько украденных платьев составила 700 тысяч рублей.
Напомним, ночью 7 августа 2023 года в Екатеринбурге местный житель украл из автоцентра более семи миллионов рублей, а также футболку и кепку из торгово-выставочного зала. В этом автоцентре воришка проходил стажировку.
Вскоре его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Мужчина признал вину и возместил ущерб. Суд его приговорил к трем годам колонии.