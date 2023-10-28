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В Екатеринбурге неизвестные украли из свадебного салона платья на 700 тысяч

Тащили по полу: в Екатеринбурге украли свадебные платья из салона на 700 тысяч

28 октября 2023, 12:29
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге неизвестные украли из свадебного салона платья на 700 тысяч

Двое молодых людей в Екатеринбурге проникли в свадебный салон Novi & Novikov и унесли оттуда несколько платьев.

Момент кражи был запечатлен на камеру видеослежения в торговой точке. По словам представителя магазина, сотрудники полиции сейчас просматривают запись, пишет Е1.

Сумма нанесенного ущерба за несколько украденных платьев составила 700 тысяч рублей.

Видео: Е1

Напомним, ночью 7 августа 2023 года в Екатеринбурге местный житель украл из автоцентра более семи миллионов рублей, а также футболку и кепку из торгово-выставочного зала. В этом автоцентре воришка проходил стажировку.

Вскоре его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Мужчина признал вину и возместил ущерб. Суд его приговорил к трем годам колонии.

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