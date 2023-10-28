Ждали несколько лет. В Екатеринбурге продают отель за 150 млн рублей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Отель площадью 1,6 тысяч квадратных метров расположен в районе улиц Волгоградской и Амундсена. В объявлении о продаже, сказано, что гостиница пригодна как для личного пользования, так и для передачи в управление. Также продавец заявляет о качественной постройке здания, удобном месторасположении обновленных номерах и профессиональных сотрудниках.
По информации «Ъ-Урал», собственники управляют гостиницей самостоятельно в течении уже долгого времени. Несколько лет назад они решили продать бизнес, несмотря на то, что убытка он не приносил. Все это время ожидалось повышение спроса на сферу гостиничного обслуживания. И сейчас, когда это произошло, объект был выставлен на продажу.
Напомним, В Екатеринбурге на продажу выставлена летняя веранда, ранее принадлежавшая местному ресторану «Агонь». Она продается всего за 1 рубль. Однако покупателю нужно будет самостоятельно демонтировать конструкцию и за свой счет доставить ее до нового места.