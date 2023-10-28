Ждали несколько лет. В Екатеринбурге продают отель за 150 млн рублей

По информации «Ъ-Урал», собственники управляют гостиницей самостоятельно в течении уже долгого времени. Несколько лет назад они решили продать бизнес, несмотря на то, что убытка он не приносил. Все это время ожидалось повышение спроса на сферу гостиничного обслуживания. И сейчас, когда это произошло, объект был выставлен на продажу.