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Updated Сегодня, 13:40

В Екатеринбурге выставили на продажу отель за 150 млн рублей

Ждали несколько лет. В Екатеринбурге продают отель за 150 млн рублей

28 октября 2023, 13:38
Фото: Сайт «Август Отель»

В Екатеринбурге выставили на продажу отель за 150 млн рублей

Гостиницу «Август Отель» продают в Екатеринбурге за 150 млн рублей. Собственник утверждает, что ждал несколько лет, ожидая спроса.

Отель площадью 1,6 тысяч квадратных метров расположен в районе улиц Волгоградской и Амундсена. В объявлении о продаже, сказано, что гостиница пригодна как для личного пользования, так и для передачи в управление. Также продавец заявляет о качественной постройке здания, удобном месторасположении обновленных номерах и профессиональных сотрудниках.

По информации «Ъ-Урал», собственники управляют гостиницей самостоятельно в течении уже долгого времени. Несколько лет назад они решили продать бизнес, несмотря на то, что убытка он не приносил. Все это время ожидалось повышение спроса на сферу гостиничного обслуживания. И сейчас, когда это произошло, объект был выставлен на продажу.

Напомним, В Екатеринбурге на продажу выставлена летняя веранда, ранее принадлежавшая местному ресторану «Агонь». Она продается всего за 1 рубль. Однако покупателю нужно будет самостоятельно демонтировать конструкцию и за свой счет доставить ее до нового места.

В Екатеринбурге на продажу выставлена летняя веранда за 1 рубль. Но есть нюанс
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#Экономика#Бизнес#Анна Григорьева#Продажа#Недвижимость#Отель#Екатеринбург
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