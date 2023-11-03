30 троллейбусов из Беларуси прибыли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
На этой неделе ожидается очередной транш, пишет ЕАН со ссылкой на данные администрации.
У всех троллейбусов удлиненный автономный ход. У поставщика еще есть время для того, чтобы доставить в Екатеринбург остальные транспортные средства. До конца недели ожидается доставка еще двух троллейбусов.
Сперва эти транспортные средства должны были поступить в город в декабре прошлого года. Затем из-за санкций сроки были перенесены на конец февраля 2023 года. Потом сроки снова сдвинулись.