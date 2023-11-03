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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В Екатеринбурге начнут курсировать 30 троллейбусов из Беларуси

30 троллейбусов из Беларуси прибыли в Екатеринбург

3 ноября 2023, 09:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге начнут курсировать 30 троллейбусов из Беларуси

В Екатеринбург должно было прибыть 50 троллейбусов из Беларуси. Пока в город доставлено 30 из них. Они будут ездить по улицам города.

На этой неделе ожидается очередной транш, пишет ЕАН со ссылкой на данные администрации.

У всех троллейбусов удлиненный автономный ход. У поставщика еще есть время для того, чтобы доставить в Екатеринбург остальные транспортные средства. До конца недели ожидается доставка еще двух троллейбусов.

Сперва эти транспортные средства должны были поступить в город в декабре прошлого года. Затем из-за санкций сроки были перенесены на конец февраля 2023 года. Потом сроки снова сдвинулись.

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#Транспорт#Доставка#Поставщик#Троллейбусы#Екатеринбург#Беларусь#Дарья Сорокина
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