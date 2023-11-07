Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние

Росприроднадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагиле в день, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. По информации ведомства, отборы проб воздуха брались в двух расчетных точках предприятия. Однако местоположение этих точек Росприроднадзор в ответе TagilCity.ru не уточнил. Пробы брались на 16 веществ. При этом два других ведомства в день пожара ловили превышение этилбензола на Тагилстрое и сероводорода на Северном поселке.