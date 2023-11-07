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Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние

Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние

7 ноября 2023, 07:34
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе обнаружено превышение диоксида азота в воздухе, Росприроднадзор не нашел последствий пожара на ЕВРАЗ НТМК, а ночное небо над Тагилом засияло цветным светом. Главные экологические события недели в городе и регионе.

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru при замерах воздуха возле вокзала обнаружил превышение диоксида азота. 2 ноября после 20-минутного забора воздуха показатель вещества составил 0,3 мг/м3, что выше разовой ПДК (0,2 мг/м3) в 1,5 раза. Посты УГМС в период с 30 октября по 2 ноября превышений выбросов в Нижнем Тагиле не ловили. За остальные дни данных на сайте службы пока нет.

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Росприроднадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагиле в день, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. По информации ведомства, отборы проб воздуха брались в двух расчетных точках предприятия. Однако местоположение этих точек Росприроднадзор в ответе TagilCity.ru не уточнил. Пробы брались на 16 веществ. При этом два других ведомства в день пожара ловили превышение этилбензола на Тагилстрое и сероводорода на Северном поселке.

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В 2023 году Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выдало 215 предостережений предприятиям об устранении нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Всего на территории региона расположены 2 842 объекта, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду и подлежат надзору. Из них 2 790 выбрасывают опасные вещества в воздух. Предостережения объявляются тем предприятиям, кто не предоставляет отчеты, а также в отношении которых имеются сведения о возможном осуществлении производственной деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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В ночь на 6 ноября жители Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, наблюдали в небе необычное явление в виде цветных всполохов, похожих на северное сияние. Причиной ему стала магнитная буря.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Анна Григорьева#Северное сияние#Росприроднадзор#Газоанализатор#Итоги недели
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