Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru при замерах воздуха возле вокзала обнаружил превышение диоксида азота. 2 ноября после 20-минутного забора воздуха показатель вещества составил 0,3 мг/м3, что выше разовой ПДК (0,2 мг/м3) в 1,5 раза. Посты УГМС в период с 30 октября по 2 ноября превышений выбросов в Нижнем Тагиле не ловили. За остальные дни данных на сайте службы пока нет.
Росприроднадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагиле в день, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. По информации ведомства, отборы проб воздуха брались в двух расчетных точках предприятия. Однако местоположение этих точек Росприроднадзор в ответе TagilCity.ru не уточнил. Пробы брались на 16 веществ. При этом два других ведомства в день пожара ловили превышение этилбензола на Тагилстрое и сероводорода на Северном поселке.
В 2023 году Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выдало 215 предостережений предприятиям об устранении нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Всего на территории региона расположены 2 842 объекта, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду и подлежат надзору. Из них 2 790 выбрасывают опасные вещества в воздух. Предостережения объявляются тем предприятиям, кто не предоставляет отчеты, а также в отношении которых имеются сведения о возможном осуществлении производственной деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В ночь на 6 ноября жители Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, наблюдали в небе необычное явление в виде цветных всполохов, похожих на северное сияние. Причиной ему стала магнитная буря.