225 тысяч рублей готовы заплатить терапевту в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
При этом средняя зарплата терапевта в городе варьируется от 45 до 60 тысяч рублей. Однако есть и вакансии с более высокими оплатами труда, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
Максимальная зарплата терапевта в Екатеринбурге составляет 225 тысяч рублей. Для нужно иметь опыт работы от пяти лет, дополнительные сертификаты, а также ученую степень. Меньшую зарплату предлагают сотрудникам с годом опыта работы.
От 75 до 115 тыс. платят сотрудникам, имеющим опыт работы врачом-терапевтом от трех лет, — добавили эксперты.
Чаще всего на эту должность ищут 35-летнюю женщину с высшим образованием со стажем от 3,9 года.
Ранее сообщалось, что в городской больнице Верхней Пышмы обострилась нехватка детских специалистов. Особенно там не хватает педиатров.