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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Врача на зарплату 225 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге

225 тысяч рублей готовы заплатить терапевту в Екатеринбурге

14 ноября 2023, 10:45
Фото: Midjourney

Врача на зарплату 225 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут врача-терапевта, которому предлагают ежемесячную зарплату 225 тысяч рублей.

При этом средняя зарплата терапевта в городе варьируется от 45 до 60 тысяч рублей. Однако есть и вакансии с более высокими оплатами труда, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Максимальная зарплата терапевта в Екатеринбурге составляет 225 тысяч рублей. Для нужно иметь опыт работы от пяти лет, дополнительные сертификаты, а также ученую степень. Меньшую зарплату предлагают сотрудникам с годом опыта работы.

От 75 до 115 тыс. платят сотрудникам, имеющим опыт работы врачом-терапевтом от трех лет, — добавили эксперты.

Чаще всего на эту должность ищут 35-летнюю женщину с высшим образованием со стажем от 3,9 года.

Ранее сообщалось, что в городской больнице Верхней Пышмы обострилась нехватка детских специалистов. Особенно там не хватает педиатров.

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#Здоровье#Зарплата#Сертификаты#Вакансии#Екатеринбург#Терапевт#Дарья Сорокина#Высшее образование#Опыт работы
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