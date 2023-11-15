«Кто как хочет, так и делает»: мэрия разработает единую концепцию внешнего вида города

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Тему о том, как сейчас выглядят некоторые районы Нижнего Тагила и как согласовываются изменения в его облике, подняли депутаты гордумы Нижнего Тагила на заседании постоянной комиссии по градостроительству 15 ноября. Народные избранники обратили внимание на то, что управляющие компании в некоторых районах города оформляют фасады довольно пестро: «Кто как хочет, так и делает», «На Лебяжке фасады, как узбекская юбка» . По их мнению, в оформлении домов должно быть единообразие.
Как пояснила думцам начальница управления архитектуры и градостроительства Ирина Бородина, сейчас в городе действуют параметры внешнего вида, согласно правилам землепользования и застройки. Более детальный и продуманный документ по критериям внешнего вида планируют начать создавать в 2024 году.
Мы планируем разработать критерии внешнего вида города. В 2024 году хотим начать это делать. Это очень скрупулезная и глобальная работа, но мы эти критерии разработаем, — отметила Ирина Бородина.