«Кто как хочет, так и делает»: мэрия разработает единую концепцию внешнего вида города

Тему о том, как сейчас выглядят некоторые районы Нижнего Тагила и как согласовываются изменения в его облике, подняли депутаты гордумы Нижнего Тагила на заседании постоянной комиссии по градостроительству 15 ноября. Народные избранники обратили внимание на то, что управляющие компании в некоторых районах города оформляют фасады довольно пестро: «Кто как хочет, так и делает», «На Лебяжке фасады, как узбекская юбка» . По их мнению, в оформлении домов должно быть единообразие.