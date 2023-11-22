Новый сценический комплекс построят в Черноистоисточинске под Нижним Тагилом

Согласно документации, конструкция будет сборно-разборная и быстровозводимая, для того, чтобы ее можно было быстро смонтировать при проведении мероприятий на разных площадках. Длина подиума без учета лестниц составит около семи метров, а глубина — чуть более 5,6 метра.