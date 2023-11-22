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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

В поселке под Нижним Тагилом появится новая сцена в парке

Новый сценический комплекс построят в Черноистоисточинске под Нижним Тагилом

22 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI

В поселке под Нижним Тагилом появится новая сцена в парке

Подрядчика для строительства сценического комплекса в парке в Черноисточинске ищет администрация Горноуральского городского округа. На это выделено почти 1,8 миллиона рублей.

Новый объект будет располагаться в парке на перекрестке улиц Ломоносова и Кирова. Поставить товар необходимо до 18 декабря 2023 года. Также подрядчик должен осуществить монтаж и наладку.

Согласно документации, конструкция будет сборно-разборная и быстровозводимая, для того, чтобы ее можно было быстро смонтировать при проведении мероприятий на разных площадках. Длина подиума без учета лестниц составит около семи метров, а глубина — чуть более 5,6 метра.

На пол строители уложат основание из всесезонной и влагостойкой ламинированной фанеры. Для защиты от осадков и солнца на сцене будет установлен купол-полусфера на стержневом каркасе.

Гарантийный срок на сцену составит три года. Сейчас работает комиссия, которая выберет поставщика товара.

Реконструкция парка за 17 млн рублей началась в Черноисточинске под Нижним Тагилом
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