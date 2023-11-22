Новый сценический комплекс построят в Черноистоисточинске под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Новый объект будет располагаться в парке на перекрестке улиц Ломоносова и Кирова. Поставить товар необходимо до 18 декабря 2023 года. Также подрядчик должен осуществить монтаж и наладку.
Согласно документации, конструкция будет сборно-разборная и быстровозводимая, для того, чтобы ее можно было быстро смонтировать при проведении мероприятий на разных площадках. Длина подиума без учета лестниц составит около семи метров, а глубина — чуть более 5,6 метра.
На пол строители уложат основание из всесезонной и влагостойкой ламинированной фанеры. Для защиты от осадков и солнца на сцене будет установлен купол-полусфера на стержневом каркасе.
Гарантийный срок на сцену составит три года. Сейчас работает комиссия, которая выберет поставщика товара.