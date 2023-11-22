tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге медиков не пустили к пассажиру самолета

Пассажиру самолета стало плохо: в Кольцово не пустили вовремя врачей к пациенту

22 ноября 2023, 03:23
Фото: Midjourney

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге медиков не пустили к пассажиру самолета

Пассажиру рейса Москва — Пермь авиакомпании S7 перед экстренной посадкой в Екатеринбурге стало плохо. Инцидент случился 21 ноября 2023 года.

Перед тем, как сделать экстренную посадку, пилоты предупредили наземные службы екатеринбургского аэропорта. Сотрудники служб вызвали сотрудников скорой помощи.

Однако медиков не смогли сразу пустить к человеку, так как один техник из наземного обслуживания в этот момент отсутствовал. Но вскоре человеку оказали необходимую помощь, пишет 59.ру.

При этом в пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что посадку самолет сделал не из-за плохого самочувствия пассажира, а из-за неблагоприятной погоды. В областной транспортной прокуратуре начали проверку.

Напомним, пассажира авиарейса Маттала — Екатеринбург задержали в аэропорту Кольцово за то, что во время полета она устроил дебош в салоне.

Самолет рейса Сочи — Москва сел в Астрахани из-за больного пассажира
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиров рейса Екатеринбург — Тараз заперли в самолете. Они сидят больше 10 часовРейсы из Москвы и Дубая в Тюмень вынуждены садиться в Екатеринбурге из-за туманаДевушка не смогла улететь из Сочи в Екатеринбург. Ей не хватило места
#Происшествия#Москва#Погода#Скорая помощь#Авиакомпания#Пермь#Самолет#ЧП#Авиарейс#Пассажир#Экстренная посадка#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу
Вчера, 14:21
Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда
Вчера, 14:11
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:05
Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн
Вчера, 11:25
Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю
Вчера, 16:11
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери
Вчера, 10:36