Пассажиру самолета стало плохо: в Кольцово не пустили вовремя врачей к пациенту

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Перед тем, как сделать экстренную посадку, пилоты предупредили наземные службы екатеринбургского аэропорта. Сотрудники служб вызвали сотрудников скорой помощи.
Однако медиков не смогли сразу пустить к человеку, так как один техник из наземного обслуживания в этот момент отсутствовал. Но вскоре человеку оказали необходимую помощь, пишет 59.ру.
При этом в пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что посадку самолет сделал не из-за плохого самочувствия пассажира, а из-за неблагоприятной погоды. В областной транспортной прокуратуре начали проверку.
Напомним, пассажира авиарейса Маттала — Екатеринбург задержали в аэропорту Кольцово за то, что во время полета она устроил дебош в салоне.