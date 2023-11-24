tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В шести селах под Нижним Тагилом обустроят новогодние городки

Елки и горки: новогодние городки появятся в селах под Нижним Тагилом

24 ноября 2023, 11:21
Фото: 1MI

В шести селах под Нижним Тагилом обустроят новогодние городки

К новому году в шести сельских территориях Нижнего Тагила будут обустроены праздничные городки. На работы выделено 440 тысяч рублей.

Согласно документации, новогодние городки появятся в деревне Усть-Утка, поселках Висимо-Уткинск, Уралец и Покровское-1, а также селах Елизаветинское и Серебрянка. Сдать объекты подрядчик должен до 20 декабря.

Конкретные места для строительства пока что не определены. Однако известно, что площадки для установки елок высотой не менее шести метров необходимо будет очистить от снега. После этого новогодние деревья украсят гирляндами и игрушками, а также оградят щитами.

Рядом построят деревянные 8-метровые горки, детские горки из снега и льда и прольют их водой. Конструкции должны отвечать правилам безопасности. Содержать и демонтировать новогодние городки будет администрация Нижнего Тагила.

Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется в 18 миллионов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Космос, Пушкин, чудеса. Как менялся ледовый городок в Нижнем ТагилеВ России 2024 год объявлен Годом семьиНовая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Новый год#Ледовый городок#Елка#Украшение#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
Сегодня, 08:52
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
Сегодня, 07:29
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Вчера, 10:22
Двухлетняя девочка чуть не погибла в сугробе в Серове
Сегодня, 07:37
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Вчера, 11:56
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Вчера, 06:57