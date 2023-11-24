Елки и горки: новогодние городки появятся в селах под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Согласно документации, новогодние городки появятся в деревне Усть-Утка, поселках Висимо-Уткинск, Уралец и Покровское-1, а также селах Елизаветинское и Серебрянка. Сдать объекты подрядчик должен до 20 декабря.
Конкретные места для строительства пока что не определены. Однако известно, что площадки для установки елок высотой не менее шести метров необходимо будет очистить от снега. После этого новогодние деревья украсят гирляндами и игрушками, а также оградят щитами.
Рядом построят деревянные 8-метровые горки, детские горки из снега и льда и прольют их водой. Конструкции должны отвечать правилам безопасности. Содержать и демонтировать новогодние городки будет администрация Нижнего Тагила.