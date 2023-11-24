В России 2024 год объявлен Годом семьи

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Год семьи было решено объявить в связи с госполитикой в области защиты традиционных семейных ценностей. Указ об объявлении выложен на сайте правовой информации.
Также до 27 декабря 2023 года сформируется оргкомитет по проведению объявленного Года. Утвердят состав оргкомитета, а также будут определены источники спонсирования соответствующих мероприятий.
Председателем оргкомитета стала вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, в Нижнем Тагиле к новогодним праздникам будет построен ледовый городок на Театральной площади. Он будет посвящен русскому алфавиту.