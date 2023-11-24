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2024 год в России Путин объявил Годом семьи

В России 2024 год объявлен Годом семьи

24 ноября 2023, 04:55
Фото: Midjourney

2024 год в России Путин объявил Годом семьи

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи.

Год семьи было решено объявить в связи с госполитикой в области защиты традиционных семейных ценностей. Указ об объявлении выложен на сайте правовой информации.

Также до 27 декабря 2023 года сформируется оргкомитет по проведению объявленного Года. Утвердят состав оргкомитета, а также будут определены источники спонсирования соответствующих мероприятий.

Председателем оргкомитета стала вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, в Нижнем Тагиле к новогодним праздникам будет построен ледовый городок на Театральной площади. Он будет посвящен русскому алфавиту.

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