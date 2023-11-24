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Жительница Екатеринбурга отсудила 50 тысяч за шумы с железной дороги

«Требовала полтора миллиона»: жительница Екатеринбурга заставила РЖД заплатить за шум

24 ноября 2023, 10:04
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга отсудила 50 тысяч за шумы с железной дороги

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд с иском к «РЖД» из-за шумов на железной дороге, расположенной около ее дома, и выиграла его.

Екатерина живет на улице Вишневой в доме рядом с ж/д путями. Долгое время эти пути не использовались, а в период 2019–2021 года РЖД их отремонтировало и там стали проводиться погрузочно-разгрузочные работы, а также производиться движение железнодорожного транспорта. Все это продолжалось и днем, и ночью, сообщает свердловский облсуд.

Все это доставляло множество неудобств Екатерине. В декабре 2021 года женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Была проведена проверка, также специалисты измерили уровень шума — он превысил норму. РЖД направили предписание, которое, как утверждает суд, не было исполнено.

Тогда екатеринбурженка пошла в суд. Она требовала, чтобы шумы прекратились и моральную компенсацию. Женщина просила выплатить ей полтора миллиона рублей.

Была проведена экспертиза, которая показала, что уровень шума здесь недопустимый. Суд постановил РЖД снизить шумы и выплатить Екатерине компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

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#Происшествия#Прокуратура#Суд#РЖД#Железная дорога#Екатеринбург#Моральная компенсация#Дарья Сорокина
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