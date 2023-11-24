«Требовала полтора миллиона»: жительница Екатеринбурга заставила РЖД заплатить за шум

Екатерина живет на улице Вишневой в доме рядом с ж/д путями. Долгое время эти пути не использовались, а в период 2019–2021 года РЖД их отремонтировало и там стали проводиться погрузочно-разгрузочные работы, а также производиться движение железнодорожного транспорта. Все это продолжалось и днем, и ночью, сообщает свердловский облсуд.