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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Женщина ударила беременную пассажирку трамвая в Екатеринбурге

«Ждали скорую»: женщина ударила беременную в живот в трамвае в Екатеринбурге

24 ноября 2023, 13:17
Фото: Midjourney

Женщина ударила беременную пассажирку трамвая в Екатеринбурге

В трамвае в Екатеринбурге чуть не подрались две женщины: одна ударила другую, находящуюся в положении, в живот. Это произошло днем 24 ноября на Уралмаше.

В этот момент трамвай подъезжал к остановке «Кузнецова», сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». На вид нападавшей было примерно 40 лет, утверждают очевидцы. Причина конфликта неизвестна. Известно, что за пострадавшей приезжала скорая.

В полиции отметили, что в курсе инцидента. Беременную после ЧП отправили в больницу для оказания помощи. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Под постом очевидцев ЧП пользователи соцсетей оставили более 90 комментариев. Та они, в основном, удивляются жестокостью ударившей женщины.

Что-то уже совсем за гранью — беременную ударить. Из-за чего? По-любому из-за места, — написала одна из пользовательниц.

Также в комментариях екатеринбуржцы обсудили тему такси. Некоторые высказались, что, будучи беременной, если есть такая возможность, лучше не пользоваться общественным транспортом.

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#Происшествия#Эксклюзив#Скорая помощь#Конфликт#Трамвай#Общественный транспорт#Беременная#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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