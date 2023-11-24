«Ждали скорую»: женщина ударила беременную в живот в трамвае в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В этот момент трамвай подъезжал к остановке «Кузнецова», сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». На вид нападавшей было примерно 40 лет, утверждают очевидцы. Причина конфликта неизвестна. Известно, что за пострадавшей приезжала скорая.
В полиции отметили, что в курсе инцидента. Беременную после ЧП отправили в больницу для оказания помощи. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Под постом очевидцев ЧП пользователи соцсетей оставили более 90 комментариев. Та они, в основном, удивляются жестокостью ударившей женщины.
Что-то уже совсем за гранью — беременную ударить. Из-за чего? По-любому из-за места, — написала одна из пользовательниц.
Также в комментариях екатеринбуржцы обсудили тему такси. Некоторые высказались, что, будучи беременной, если есть такая возможность, лучше не пользоваться общественным транспортом.