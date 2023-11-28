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Updated Сегодня, 07:51

Росавтодор разрешает класть асфальт во время моросящего дождя и при слабом морозе

28 ноября 2023, 07:51
Специалисты Росавтодора сообщили, что на мокрую поверхность укладывать асфальт нельзя, но моросящий дождь не является помехой для подобных работ.

В беседе с NEWS.ru специалист Росавтодора рассказал, что влага быстро охлаждает асфальтобетонную смесь и ухудшает сцепку слоёв.

В ведомстве отметили, что современные технологии позволяют укладывать асфальт при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Но если на улице минус и скорость ветра выше 6 м/с, то класть асфальт нельзя. «Тёплые смеси» можно использовать при минусовой температуре, если необходимо устранить представляющие опасность дефектов.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освобождать водителей от штрафов за несоблюдение разметки, если идёт снег.

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