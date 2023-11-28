Росавтодор разрешает класть асфальт во время моросящего дождя и при слабом морозе

В ведомстве отметили, что современные технологии позволяют укладывать асфальт при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Но если на улице минус и скорость ветра выше 6 м/с, то класть асфальт нельзя. «Тёплые смеси» можно использовать при минусовой температуре, если необходимо устранить представляющие опасность дефектов.