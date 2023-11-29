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Updated Сегодня, 14:16

Семья из Миньяра обвинила администрацию в краже дерева с их участка

У семьи из Миньяра пропала елка. Вскоре она нашлась на центральной площади

29 ноября 2023, 14:14
Фото: 1MI

Семья из Миньяра обвинила администрацию в краже дерева с их участка

В Миньяре Челябинской области местные жители обвинили представителей администрации в краже ели с их участка. После пропажи дерево появилось в центре города.

Маленький саженец на своем участке семья Шалдиных посадила 1 сентября 1982 года. За 41 год дерево превратилось в ель. В последний раз его фотографировали 18 ноября, а спустя неделю оно пропало. Семья увидела точно такую же ель на центральной площади Миньяра. Об этом сообщает «Урал Мэш».

Издание утверждает, что представителей администрации, срубивших ель, не смутил забор, за которым она стояла. Кроме того, чиновники даже опубликовали в соцсетях видео рубки дерева.

В результате семья написала письма главе Миньяра и его заместителю, а также обратилась в земельный комитет. Они требует возмещения материалнього ущерба.

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#Происшествия#Администрация#Дерево#Кража#Материальный ущерб#Забор#Ели#Дарья Сорокина
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