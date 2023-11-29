У семьи из Миньяра пропала елка. Вскоре она нашлась на центральной площади

Издание утверждает, что представителей администрации, срубивших ель, не смутил забор, за которым она стояла. Кроме того, чиновники даже опубликовали в соцсетях видео рубки дерева.



В результате семья написала письма главе Миньяра и его заместителю, а также обратилась в земельный комитет. Они требует возмещения материалнього ущерба.