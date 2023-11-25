Елки подорожают в России к Новому году. Но не сильно

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По сравнению с прошлым годом рост цен составит от 5 до 7%. Дерево высотой 1,5 метра можно будет приобрести примерно за 1,5 тысячи рублей. В Рослесхозе пояснили, что особых причин для подорожания нет. Цена будет зависеть от региона России.
Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что по сравнению с заготовкой древесины продажа новогодних деревьев «приносит копейки». Чаще всего арендаторы пускают на лесосеки социальные проекты, которые затем продают елки на базарах, пишет ТАСС.
Напомним, в декабре 2022 года в Нижнем Тагиле цены на искусственные елки выросли до 50%.