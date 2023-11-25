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Подорожание живых елок ожидается в России к Новому году

Елки подорожают в России к Новому году. Но не сильно

25 ноября 2023, 07:46
Фото: 1MI

Подорожание живых елок ожидается в России к Новому году

Из-за инфляции в России ожидается подорожание елок до 100 рублей за метр.

По сравнению с прошлым годом рост цен составит от 5 до 7%. Дерево высотой 1,5 метра можно будет приобрести примерно за 1,5 тысячи рублей. В Рослесхозе пояснили, что особых причин для подорожания нет. Цена будет зависеть от региона России.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что по сравнению с заготовкой древесины продажа новогодних деревьев «приносит копейки». Чаще всего арендаторы пускают на лесосеки социальные проекты, которые затем продают елки на базарах, пишет ТАСС.

Напомним, в декабре 2022 года в Нижнем Тагиле цены на искусственные елки выросли до 50%.

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#Экономика#Цены#Праздник#Деньги#Новый год#Стоимость#Елка#Подорожание#Евгения Сафина
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