Первые в области: в Нижнем Тагиле рабочая группа создаст новый населенный пункт

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В октябре 2023 года решением Нижнетагильской городской думы утвержден городской план Нижнего Тагила, в котором предусмотрено образование нового населенного пункта, который ранее назывался «Покровское-1» и был военным городком.
На территории располагаются жилые дома, население порядка тысячи с лишним прописанных людей, поэтому возникла необходимость создания населенного пункта, чтобы его в дальнейшем эксплуатировать, — пояснила депутатам гордумы Нижнего Тагила Ирина Бородина, начальник управления архитектуры и градостроительства.
Чтобы создать новый населенный пункт мэрии Нижнего Тагила нужно сделать комплекс мероприятий. В частности, подготовить предложений по присвоению названия селу, провести расчет необходимых затрат и внести проект закона в Законодательное собрание Свердловской области. Рассмотрение проходит 45 рабочих день, пояснила Бородина.
В связи с тем, что в Свердловской области отсутствует практика образования населенных пунктов, в отличие от случаев ликвидации, Нижний Тагил становится пилотным проектом, — отметила Ирина Бородина.
Из-за большого объема документационной работы и иных нюансов, в мэрии возникла необходимость создания рабочей группы. Ее формирование Законодательным собранием не регламентировано, но, поскольку в ЗакСО могут обращаться только члены представительного органа власти, то от Нижнего Тагила в рабочую группу войдет один депутат, а также представители муниципальной власти. На заседании гордумы предложили делегировать вице-спикера Алексея Балыбердина. Также в рабочую группу войдут представители управлений ЖКХ, архитектуры, экономики и муниципального имущества.
«Покровское-1» также могло войти в состав Горноуральского городского округа, однако, как пояснила Ирина Бородина, пригород отказался от этой перспективы.