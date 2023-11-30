Первые в области: в Нижнем Тагиле рабочая группа создаст новый населенный пункт

Из-за большого объема документационной работы и иных нюансов, в мэрии возникла необходимость создания рабочей группы. Ее формирование Законодательным собранием не регламентировано, но, поскольку в ЗакСО могут обращаться только члены представительного органа власти, то от Нижнего Тагила в рабочую группу войдет один депутат, а также представители муниципальной власти. На заседании гордумы предложили делегировать вице-спикера Алексея Балыбердина. Также в рабочую группу войдут представители управлений ЖКХ, архитектуры, экономики и муниципального имущества.