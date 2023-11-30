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В Нижнем Тагиле создадут новый населенный пункт «Сокол»

Первые в области: в Нижнем Тагиле рабочая группа создаст новый населенный пункт

30 ноября 2023, 10:27
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле создадут новый населенный пункт «Сокол»

В Нижнем Тагиле продолжается создание населенного пункта «Сокол» из бывшего военного городка «Покровское-1». Необходимость возникла после того, как эти земли были выведены из статуса оборонных в земли поселений. Это пилотный для региона проект, ранее населенные пункты лишь ликвидировали.

В октябре 2023 года решением Нижнетагильской городской думы утвержден городской план Нижнего Тагила, в котором предусмотрено образование нового населенного пункта, который ранее назывался «Покровское-1» и был военным городком.

На территории располагаются жилые дома, население порядка тысячи с лишним прописанных людей, поэтому возникла необходимость создания населенного пункта, чтобы его в дальнейшем эксплуатировать, — пояснила депутатам гордумы Нижнего Тагила Ирина Бородина, начальник управления архитектуры и градостроительства.

Чтобы создать новый населенный пункт мэрии Нижнего Тагила нужно сделать комплекс мероприятий. В частности, подготовить предложений по присвоению названия селу, провести расчет необходимых затрат и внести проект закона в Законодательное собрание Свердловской области. Рассмотрение проходит 45 рабочих день, пояснила Бородина.

В связи с тем, что в Свердловской области отсутствует практика образования населенных пунктов, в отличие от случаев ликвидации, Нижний Тагил становится пилотным проектом, — отметила Ирина Бородина.

Из-за большого объема документационной работы и иных нюансов, в мэрии возникла необходимость создания рабочей группы. Ее формирование Законодательным собранием не регламентировано, но, поскольку в ЗакСО могут обращаться только члены представительного органа власти, то от Нижнего Тагила в рабочую группу войдет один депутат, а также представители муниципальной власти. На заседании гордумы предложили делегировать вице-спикера Алексея Балыбердина. Также в рабочую группу войдут представители управлений ЖКХ, архитектуры, экономики и муниципального имущества.

«Покровское-1» также могло войти в состав Горноуральского городского округа, однако, как пояснила Ирина Бородина, пригород отказался от этой перспективы.

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