«Водоканал-НТ» сливал стоки в одну из рек Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Слив вод из канализации производился компанией «Водоканал-НТ» в реку Вязовка. Была проведена проверка, которая показала превышение установленных норм предельно допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов. Об этом сообщили в прокуратуре.
Также выснилось, что у организации нет решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод.
Было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП за нарушение требований к охране водных объектов. Документы уже направлены в Росприроднадзор.
Директору «Водоканала» вынесли представление об устранении нарушений, а двух должностных лиц привлекли к административной ответственности. После этого сброс нечистот прекратился.
Ранее сообщалось, что 20 млн отсудила УК из Нижнего Тагила у «Уралхимпласта» из-за очистки сточных вод.