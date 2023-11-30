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Published Сегодня, 09:03

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«Водоканал-НТ» наказан за слив нечистот в реку Нижнего Тагила

«Водоканал-НТ» сливал стоки в одну из рек Нижнего Тагила

30 ноября 2023, 09:03
Фото: Midjourney

«Водоканал-НТ» наказан за слив нечистот в реку Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле был выявлен факт несанкционированного слива сточных вод в реку. Этот факт обнаружили прокуратура и Росприродназдор.

Слив вод из канализации производился компанией «Водоканал-НТ» в реку Вязовка. Была проведена проверка, которая показала превышение установленных норм предельно допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов. Об этом сообщили в прокуратуре.

Также выснилось, что у организации нет решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод.

Было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП за нарушение требований к охране водных объектов. Документы уже направлены в Росприроднадзор.

Директору «Водоканала» вынесли представление об устранении нарушений, а двух должностных лиц привлекли к административной ответственности. После этого сброс нечистот прекратился.

Ранее сообщалось, что 20 млн отсудила УК из Нижнего Тагила у «Уралхимпласта» из-за очистки сточных вод.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Сточные воды#Река#Канализация#Слив#Дарья Сорокина
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