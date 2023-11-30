Юные танцоры из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Занималась с ними руководитель Ольга Мазуркевич, а также концертмейстер Ольга Ерышкина. Об этом сообщили во дворце культуры имени Окунева.
Поздравляю моих младших «серпантинчиков» с успешным выступлением на конкурсе! Желаю дальнейших побед, успехов и трудолюбия в нашем не простом деле! — пожелала педагог Ольга Мазуркевич.
Напомним, что ранее ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей. Коллектив появился на базе дома творчества Тагилстроевского района в 2013 году. Они выступают на различных всероссийских и международных конкурсах.