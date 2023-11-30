Юные танцоры из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Напомним, что ранее ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей. Коллектив появился на базе дома творчества Тагилстроевского района в 2013 году. Они выступают на различных всероссийских и международных конкурсах.