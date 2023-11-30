tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Юные танцоры из Нижнего Тагила победили на Всероссийском танцевальном конкурсе

Юные танцоры из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе

30 ноября 2023, 13:11
Фото: Фото со страницы Ольги Мазуркевич

Юные танцоры из Нижнего Тагила победили на Всероссийском танцевальном конкурсе

Младшая группа хореографического ансамбля «Серпантин» из Нижнего Тагила стала лауреатом I степени на Всероссийском танцевальном конкурсе «OLIMP».

Занималась с ними руководитель Ольга Мазуркевич, а также концертмейстер Ольга Ерышкина. Об этом сообщили во дворце культуры имени Окунева.

Фото: Фото со страницы Ольги Мазуркевич
Поздравляю моих младших «серпантинчиков» с успешным выступлением на конкурсе! Желаю дальнейших побед, успехов и трудолюбия в нашем не простом деле! — пожелала педагог Ольга Мазуркевич.

Напомним, что ранее ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей. Коллектив появился на базе дома творчества Тагилстроевского района в 2013 году. Они выступают на различных всероссийских и международных конкурсах.

Тагильчанки стали лучшими танцорами на фестивале в Санкт-Петербурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьники в Нижнем Тагиле победили в международном конкурсе видеопоэзииПедагог из Нижнего Тагила заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика»Сотрудница колонии из Нижнего Тагила претендует на победу в конкурсе красоты
#Общество#Нижний Тагил#Педагог#Победители#Танцы#Всероссийский конкурс#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Вчера, 13:36
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
Сегодня, 06:35
Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 15:44
В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина
Вчера, 14:14
В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери
Вчера, 14:53
Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»
Вчера, 16:16