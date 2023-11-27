Школьники в Нижнем Тагиле победили в международном конкурсе видеопоэзии

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
На конкурсе школьники представили работу «Разрез завода». Также вместе с педагогом изобразительного искусства Анной Шморгуновой команда тагильчан показали костюмы в стиле стимпанк, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.
Съемки проходили около Демидовского завода. Члены организационного комитета отметили видеоролик ребят и присудили им специальный диплом.
Напомним, подростки, занимающиеся в театральных студиях Нижнего Тагила, победили в областном конкурсе «Персонаж». Им вручили дипломы первой степени.