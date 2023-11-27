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Дети из Нижнего Тагила стали победителями в конкурсе «Видеостихия»

Школьники в Нижнем Тагиле победили в международном конкурсе видеопоэзии

27 ноября 2023, 16:34
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Дети из Нижнего Тагила стали победителями в конкурсе «Видеостихия»

Ученики школы №45 в Нижнем Тагиле победили в международном конкурсе видеопоэзии «Видеостихия» в номинации «Русский авангард».

На конкурсе школьники представили работу «Разрез завода». Также вместе с педагогом изобразительного искусства Анной Шморгуновой команда тагильчан показали костюмы в стиле стимпанк, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.

Съемки проходили около Демидовского завода. Члены организационного комитета отметили видеоролик ребят и присудили им специальный диплом.

Напомним, подростки, занимающиеся в театральных студиях Нижнего Тагила, победили в областном конкурсе «Персонаж». Им вручили дипломы первой степени.

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