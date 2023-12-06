Бабушка в декрете из Екатеринбурга выиграла суд у ТЮЗа

Как отмечает сама женщина в беседе с порталом E1.RU, во время судебного процесса стало ясно, что ТЮЗ совершил и другие правонарушения. Ее не только лишили работы во время декретного отпуска, но и не ознакомили с приказом об увольнении. Сейчас она стала получать угрозы. Елена отмечает, что юрист с другой стороны вел себя агрессивно, отмечая, что она не справлялась с работой.