Бабушка в декрете из Екатеринбурга выиграла суд у ТЮЗа

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Елена была работником Театрально-юношеского объединенного зала. Женщина взяла отпуск по уходу за внуком, и в это время ее уволили из Тюза. Однако, согласно законодательству, руководство театра не имело права так поступать.
Недавно Кировский районный суд вынес решение в пользу Елены и вернул ее на прежнюю должность. В результате судебного разбирательства ТЮЗ был обязан выплатить ей зарплату за период ее вынужденного отсутствия на работе, а также компенсировать моральный ущерб и пошлины. Решение суда вступит в силу через десять дней, Елене был выдан исполнительный лист о ее восстановлении на работе.
Как отмечает сама женщина в беседе с порталом E1.RU, во время судебного процесса стало ясно, что ТЮЗ совершил и другие правонарушения. Ее не только лишили работы во время декретного отпуска, но и не ознакомили с приказом об увольнении. Сейчас она стала получать угрозы. Елена отмечает, что юрист с другой стороны вел себя агрессивно, отмечая, что она не справлялась с работой.
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