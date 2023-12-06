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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Женщина из Екатеринбурга смогла добиться восстановления на работе через суд

Бабушка в декрете из Екатеринбурга выиграла суд у ТЮЗа

6 декабря 2023, 15:39
Фото: 1MI

Женщина из Екатеринбурга смогла добиться восстановления на работе через суд

Жительница Екатеринбурга Елена Винокурова одержала победу в суде после долгих месяцев борьбы.

Елена была работником Театрально-юношеского объединенного зала. Женщина взяла отпуск по уходу за внуком, и в это время ее уволили из Тюза. Однако, согласно законодательству, руководство театра не имело права так поступать.

Недавно Кировский районный суд вынес решение в пользу Елены и вернул ее на прежнюю должность. В результате судебного разбирательства ТЮЗ был обязан выплатить ей зарплату за период ее вынужденного отсутствия на работе, а также компенсировать моральный ущерб и пошлины. Решение суда вступит в силу через десять дней, Елене был выдан исполнительный лист о ее восстановлении на работе.

Как отмечает сама женщина в беседе с порталом E1.RU, во время судебного процесса стало ясно, что ТЮЗ совершил и другие правонарушения. Ее не только лишили работы во время декретного отпуска, но и не ознакомили с приказом об увольнении. Сейчас она стала получать угрозы. Елена отмечает, что юрист с другой стороны вел себя агрессивно, отмечая, что она не справлялась с работой.

Ранее сообщалось, что в мэрии Екатеринбурга назвали увольнения учителей из школы №22 штатной ситуацией

Учителя школы №22 в Екатеринбурге рассказали о причинах увольнения
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#Общество#Дети#Работа#Деньги#Декрет#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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