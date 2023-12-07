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Эксперт по выживанию из Екатеринбурга дал оценку действиям учителей в школе Брянска

Эксперт по выживанию из Екатеринбурга дал оценку действиям учителей в школе Брянска

7 декабря 2023, 13:47
Фото: Midjourney
Свердловский эксперт оценил то, как сработали учителя во время ЧП в школе Брянска. Там восьмиклассница ворвалась в учреждение с ружьем. Погибли два человека.

Трагедия произошла в школе №5. Эксперт, глава центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге отметил, что во время стрельбы педагоги действовали грамотно. Известно, что они закрывали учеников в классах и помогали им эвакуироваться на улицу.

Одних школьников закрыли в классах, а других вывели на улицу. Есть сложившаяся мировая практика действий в таких ситуациях, которые могут изменить ход развития событий: бежать, спрятаться или драться, — добавил эксперт.

Напомним, что ученица сумела пронести в школу ружье, которое взяла у отца. Пострадали пять человек. Двое погибли, в том числе сама нападавшая, она свела счеты с жизнью.

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#Учителя#Педагоги#Школа#Стрельба#Ружье#ЧП#Эксперт#18+#Брянск#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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