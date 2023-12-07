Эксперт по выживанию из Екатеринбурга дал оценку действиям учителей в школе Брянска

Трагедия произошла в школе №5. Эксперт, глава центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге отметил, что во время стрельбы педагоги действовали грамотно. Известно, что они закрывали учеников в классах и помогали им эвакуироваться на улицу.