Эксперт по выживанию из Екатеринбурга дал оценку действиям учителей в школе Брянска

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Трагедия произошла в школе №5. Эксперт, глава центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге отметил, что во время стрельбы педагоги действовали грамотно. Известно, что они закрывали учеников в классах и помогали им эвакуироваться на улицу.
Одних школьников закрыли в классах, а других вывели на улицу. Есть сложившаяся мировая практика действий в таких ситуациях, которые могут изменить ход развития событий: бежать, спрятаться или драться, — добавил эксперт.
Напомним, что ученица сумела пронести в школу ружье, которое взяла у отца. Пострадали пять человек. Двое погибли, в том числе сама нападавшая, она свела счеты с жизнью.