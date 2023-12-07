Полицейские из Каменска-Уральского выплатят девушке 100 тысяч за допрос с насилием

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Тогда полицейские задержали троих подростков. В течение трех дней они допрашивали их в отделении. Они требовали дать признательные показания. Также они применяли к подросткам насилие. Кроме того, на допросах несовершеннолетние были без родителей.
Год назад суд признал четырех сотрудников виновными в превышении полномочий. Далее одна из пострадавших обратилась в суд, где потребовала моральную компенсацию. В результате в пользу девушки было взыскано 100 тысяч рублей. Решение вступило в силу.
Ранее сообщалось, что блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за то, что он оскорбил его. Также его обязали опубликовать опровержение ранее опубликованным им недостоверным сведениям о страже порядка.