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100 тысяч отсудила у полицейских девушка за допрос в Каменске-Уральском

Полицейские из Каменска-Уральского выплатят девушке 100 тысяч за допрос с насилием

7 декабря 2023, 08:18
Фото: Midjourney

100 тысяч отсудила у полицейских девушка за допрос в Каменске-Уральском

МВД выплатит 100 тысяч рублей девушке, которая была допрошена полицейскими в жесткой форме. ЧП произошло пять лет назад в Каменске-Уральском.

Тогда полицейские задержали троих подростков. В течение трех дней они допрашивали их в отделении. Они требовали дать признательные показания. Также они применяли к подросткам насилие. Кроме того, на допросах несовершеннолетние были без родителей.

Год назад суд признал четырех сотрудников виновными в превышении полномочий. Далее одна из пострадавших обратилась в суд, где потребовала моральную компенсацию. В результате в пользу девушки было взыскано 100 тысяч рублей. Решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, что блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за то, что он оскорбил его. Также его обязали опубликовать опровержение ранее опубликованным им недостоверным сведениям о страже порядка.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Суд#Превышение полномочий#Подростки#Полицейские#Компенсация#МВД#Допрос#Дарья Сорокина
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