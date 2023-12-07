В Екатеринбурге закрыли санаторий для пенсионеров

Власти Екатеринбурга планируют отреставрировать спортивную площадку «Бодрости»

Санаторий «Бодрость», который был закрыт в Екатеринбурге в октябре текущего года, планируется передать в управление спортивно-оздоровительному комплексу «Калининец».