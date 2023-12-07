В Екатеринбурге закрыли санаторий для пенсионеров

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 09:59
Здание и территория санатория пострадали за годы многолетней эксплуатации. Из-за своего состояния весь комплекс не соответствует правилам пожарной безопасности.
Как отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, «Калининец» имеет основания и возможности для обновления помещений санатория, любимого пенсионерами.
Представляется возможным расширить количество комнат центра до 160 мест, что позволит разместить тренеров, спортсменов во время соревнований. Общая площадь помещений составит 4 тысячи квадратных метров после перепланировки.
Ранее сообщалось, что новую блочную газовую котельную построят в санатории Руш в Нижнем Тагиле.