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Published Сегодня, 09:58

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Власти Екатеринбурга планируют отреставрировать спортивную площадку «Бодрости»

В Екатеринбурге закрыли санаторий для пенсионеров

7 декабря 2023, 09:58
Фото: Midjourney

Власти Екатеринбурга планируют отреставрировать спортивную площадку «Бодрости»

Санаторий «Бодрость», который был закрыт в Екатеринбурге в октябре текущего года, планируется передать в управление спортивно-оздоровительному комплексу «Калининец».

Здание и территория санатория пострадали за годы многолетней эксплуатации. Из-за своего состояния весь комплекс не соответствует правилам пожарной безопасности.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, «Калининец» имеет основания и возможности для обновления помещений санатория, любимого пенсионерами.

Представляется возможным расширить количество комнат центра до 160 мест, что позволит разместить тренеров, спортсменов во время соревнований. Общая площадь помещений составит 4 тысячи квадратных метров после перепланировки.

Ранее сообщалось, что новую блочную газовую котельную построят в санатории Руш в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Отдых#Пенсионеры#Санаторий#Власть#Активные пенсионеры#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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