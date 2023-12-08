Клуб по киберспорту из Нижнего Тагила стал лауреатом национальной премии

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Работает объединение только год, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на студентов НТТЭК.
Итоги конкурса были подведены в Казани. 400 студентов из 60 регионов выполняли задания в своих компетенциях. Тагильская команда заявилась в номинацию «Киберспортивный клуб года». За несколько дней ребята прошли 4 испытания квиз, самопрезентация, мастер-класс и проект на ЗОЖ тематику. Председатель Данил Мартынов отмечает, что хоть клуб и «кибер», но его участники больше организаторы подобных событий.
Теперь, после победы команды, в Нижнем Тагиле в 2024 году планируется два больших события — в феврале пройдут соревнования по киберспорту среди студентов, а в сентябре — среди школьников.
Первое место в номинации досталось астраханскому клубу.
Напомним, ранее больница из Свердловской области была признана лучшей в России.