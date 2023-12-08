Клуб по киберспорту из Нижнего Тагила стал лауреатом национальной премии

Итоги конкурса были подведены в Казани. 400 студентов из 60 регионов выполняли задания в своих компетенциях. Тагильская команда заявилась в номинацию «Киберспортивный клуб года». За несколько дней ребята прошли 4 испытания квиз, самопрезентация, мастер-класс и проект на ЗОЖ тематику. Председатель Данил Мартынов отмечает, что хоть клуб и «кибер», но его участники больше организаторы подобных событий.