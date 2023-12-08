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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по киберспорту

Клуб по киберспорту из Нижнего Тагила стал лауреатом национальной премии

8 декабря 2023, 06:27
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по киберспорту

Диплом лауреата национальной премии «Студент года — 2023» получил киберспортивный клуб из Нижнего Тагила «Капи-тим». Команда завоевала «серебро», но до «золота» им не хватило пары баллов.

Работает объединение только год, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на студентов НТТЭК.

Итоги конкурса были подведены в Казани. 400 студентов из 60 регионов выполняли задания в своих компетенциях. Тагильская команда заявилась в номинацию «Киберспортивный клуб года». За несколько дней ребята прошли 4 испытания квиз, самопрезентация, мастер-класс и проект на ЗОЖ тематику. Председатель Данил Мартынов отмечает, что хоть клуб и «кибер», но его участники больше организаторы подобных событий.

Теперь, после победы команды, в Нижнем Тагиле в 2024 году планируется два больших события — в феврале пройдут соревнования по киберспорту среди студентов, а в сентябре — среди школьников.

Первое место в номинации досталось астраханскому клубу.

Напомним, ранее больница из Свердловской области была признана лучшей в России.

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