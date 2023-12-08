tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

В Екатеринбурге музей затопило нечистотами

Сантехники затопили фекалиями музей в Екатеринбурге

8 декабря 2023, 15:47
Фото: 1MI

В Екатеринбурге музей затопило нечистотами

Антимузей компьютеров и игр в Екатеринбурге затопило фекалиями 8 декабря в связи с ремонтом одной из труб.

Ремонтники поправляли трубу, а после завершения работ они не стали убирать весь оставшийся мусор, в частности, нечистоты.

В результате, как сообщает портал E1, нечистоты были везде, особенно пострадал зал, где шла подготовка к новогодним праздникам и должна была быть представлена специальная выставка. Известно, что с картинами в залах все в порядке.

В связи с возникшей необходимостью уборки, зал с новогодней выставкой будет закрыт. Другие выставки можно посетить с 9 декабря.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов Театр кукол в Нижнем Тагиле перенес премьеру.

Завод-музей в Нижнем Тагиле вошел в топ объектов индустриального туризма России
Узнать подробнее
Читайте также:
Второй по величине музей в России могут открыть в Нижнем Тагиле«Музей каменных цветов»: посвященная Виктору Васильеву книга появится в Нижнем ТагилеЖители Нижнего Тагила создали музей СССР в доме на Кушве
#Происшествия#Свердловская область#Музей#Нечистоты#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Бьет по легким, вызывает рак: какие вещества превышали норму в ноябре в воздухе Тагила
Сегодня, 06:59
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Кипяток и жара! В Нижнем Тагиле в морозы увеличена температура горячей воды
Сегодня, 16:30
Путин объявил о своем решении выдвинуться на предстоящих президентских выборах
Сегодня, 11:31
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Сержант из Свердловской области получил награду из рук президента
Сегодня, 13:33