Сантехники затопили фекалиями музей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Ремонтники поправляли трубу, а после завершения работ они не стали убирать весь оставшийся мусор, в частности, нечистоты.
В результате, как сообщает портал E1, нечистоты были везде, особенно пострадал зал, где шла подготовка к новогодним праздникам и должна была быть представлена специальная выставка. Известно, что с картинами в залах все в порядке.
В связи с возникшей необходимостью уборки, зал с новогодней выставкой будет закрыт. Другие выставки можно посетить с 9 декабря.
Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов Театр кукол в Нижнем Тагиле перенес премьеру.