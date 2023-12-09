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В Екатеринбурге художник мастерит новогодние подарки с «членовиками»

«Символ стойкости». Художник из Екатеринбурга создал новогодний мерч с «членовиками»

9 декабря 2023, 08:51
Фото: Страница Петра Гиндина ВКонтакте

В Екатеринбурге художник мастерит новогодние подарки с «членовиками»

Накануне нового года художник Петр Гиндин из Екатеринбурга создал новогодние шары с «членовиками». Недавно такие снежные скульптуры заполонили город.

По словам художника, идея создания такого новогоднего мерча появилась, когда коммунальные службы начали сносить «творения» жителей города. Он считает, что это способ сохранить их. Свои шарики он называет «символом стойкости и упорства Екатеринбурга».

Напомним, после обильного снегопада в начале ноября в Екатеринбурге люди массово начали лепить мужские половые органы. Первую «скульптуру» сделали студенты УрФУ. Власти города посчитали это безобразием и поручили коммунальным службам сносить снежные фаллосы.

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