«Символ стойкости». Художник из Екатеринбурга создал новогодний мерч с «членовиками»

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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По словам художника, идея создания такого новогоднего мерча появилась, когда коммунальные службы начали сносить «творения» жителей города. Он считает, что это способ сохранить их. Свои шарики он называет «символом стойкости и упорства Екатеринбурга».
Напомним, после обильного снегопада в начале ноября в Екатеринбурге люди массово начали лепить мужские половые органы. Первую «скульптуру» сделали студенты УрФУ. Власти города посчитали это безобразием и поручили коммунальным службам сносить снежные фаллосы.