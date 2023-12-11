«Держитесь, ребята»: умерла бывшая заведующая Нижнетагильского театра

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
О ее смерти 10 декабря сообщила дочь Елизавета Навиславская.
Сегодня мамы не стало. Вспомните ее добрым словом. О месте и времени похорон информация будет позже, — сказала Елизавета.
Пользователи соцсетей написали массу сообщений с соболезнованиями.
Примите мои искренние соболезнования… в сентябре с Ольгой Павловной так душевно встретились, поговорили. Держитесь, ребята, — написала в соцсетях Мария Соболева.
В Нижнетагильском драматическом театре отметили, что Ольга Черепова посвятила культурному учреждению 40 лет жизни.
С 1980 по 2020 годы служила она нашему театру, историю которого знала лучше, чем собственную биографию, — сообщили представители театра.
Многие скорбящие отмечают, что Ольга Павловна очень любила жизнь, была общительным, энергичным и жизнерадостным человеком.