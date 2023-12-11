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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Умерла бывшая руководительница литературной части Нижнетагильского театра

«Держитесь, ребята»: умерла бывшая заведующая Нижнетагильского театра

11 декабря 2023, 07:46
Фото: Нижнетагильский драматический театр

Умерла бывшая руководительница литературной части Нижнетагильского театра

Ольга Павловна Черепова работала театре с 1980–2020 гг. Была заведующей литературной частью. Последние годы она жила в Санкт-Петербурге.

О ее смерти 10 декабря сообщила дочь Елизавета Навиславская.

Сегодня мамы не стало. Вспомните ее добрым словом. О месте и времени похорон информация будет позже, — сказала Елизавета.

Пользователи соцсетей написали массу сообщений с соболезнованиями.

Примите мои искренние соболезнования… в сентябре с Ольгой Павловной так душевно встретились, поговорили. Держитесь, ребята, — написала в соцсетях Мария Соболева.

В Нижнетагильском драматическом театре отметили, что Ольга Черепова посвятила культурному учреждению 40 лет жизни.

С 1980 по 2020 годы служила она нашему театру, историю которого знала лучше, чем собственную биографию, — сообщили представители театра.

Многие скорбящие отмечают, что Ольга Павловна очень любила жизнь, была общительным, энергичным и жизнерадостным человеком.

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