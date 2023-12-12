Моржи Нижнего Тагила проплывут в местной проруби

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В городской проруби участники будут плыть дистанции в 25, 50 и 100 метров. Как сообщает издание «ВсеНовости», прорубь уже готова к приему спортсменов.
Мероприятие состоится 16 декабря рядом с гостиницей Demidov Plaza. Прорубь готова к приему смельчаков. Соревнования начнутся в 11 утра. Для участия нужны медицинские документы о допуске. Сообщается, что все могут поддержать за своих близких.
Кроме того, известно, что такие мероприятия проходят по всему региону.
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