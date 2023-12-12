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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Жители Нижнего Тагила смогут проплыть на скорость

Моржи Нижнего Тагила проплывут в местной проруби

12 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила смогут проплыть на скорость

Совсем скоро в Нижнем Тагиле в декабре пройдет III этап кубка региона по зимнему плаванию.

В городской проруби участники будут плыть дистанции в 25, 50 и 100 метров. Как сообщает издание «ВсеНовости», прорубь уже готова к приему спортсменов.

Мероприятие состоится 16 декабря рядом с гостиницей Demidov Plaza. Прорубь готова к приему смельчаков. Соревнования начнутся в 11 утра. Для участия нужны медицинские документы о допуске. Сообщается, что все могут поддержать за своих близких.

Кроме того, известно, что такие мероприятия проходят по всему региону.

Ранее сообщалось, что байкер из Екатеринбурга занял призовое место за поездку в морозы

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