Моржи Нижнего Тагила проплывут в местной проруби

Мероприятие состоится 16 декабря рядом с гостиницей Demidov Plaza. Прорубь готова к приему смельчаков. Соревнования начнутся в 11 утра. Для участия нужны медицинские документы о допуске. Сообщается, что все могут поддержать за своих близких.