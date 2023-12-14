«Мы заинтересованы в рабочей силе»: Путин высказался о трудовых мигрантах

Также он отметил, что в некоторых школах детей мигрантов становится больше, чем местных жителей. Эти вопросы нужно решать заранее и решать их. В стране необходимо создать специальный орган, не только МВД, который бы смотрел на проблему мигрантов в комплексе и стал бы их решать.