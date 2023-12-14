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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Владимир Путин высказался о трудовых мигрантах

«Мы заинтересованы в рабочей силе»: Путин высказался о трудовых мигрантах

14 декабря 2023, 13:30

Владимир Путин высказался о трудовых мигрантах

Во время «Прямой линии» президент Владимир Путин ответил в том числе на вопрос про мигрантов. Он сказал, что Россия заинтересована в квалифицированной рабочей силе. Но без менее квалифицированной тоже не обойтись.

Владимир Путин отметил важность того, чтобы все мигранты уважали законы России, а также традиции местных народов. В стране нужно создавать нормальные условия для приезжих граждан, констатировал президент.

Нужно создавать человеческие условия для мигрантов, — добавил Владимир Путин.

Также он отметил, что в некоторых школах детей мигрантов становится больше, чем местных жителей. Эти вопросы нужно решать заранее и решать их. В стране необходимо создать специальный орган, не только МВД, который бы смотрел на проблему мигрантов в комплексе и стал бы их решать.

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