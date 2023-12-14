«Проблема будет решена»: Владимир Путин прокомментировал высокую заболеваемость корью

Владимир Путин отметил, что всплеск заболевании по кори в мире происходит раз в четыре года. Больше всего это связано с недостаточной иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, а также на Украине, откуда в Россию переехало очень много людей.