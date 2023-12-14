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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Рекордный рост заболеваемостью корью прокомментировал Владимир Путин

«Проблема будет решена»: Владимир Путин прокомментировал высокую заболеваемость корью

14 декабря 2023, 12:15
Фото: 1MI

Рекордный рост заболеваемостью корью прокомментировал Владимир Путин

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал рост заболеваемости корью в стране.

Жители Самарской области пожаловались, что вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше четырех месяцев. Роспотребнадзор фиксирует также увеличение заболеваемости гриппом и коронавирусом одновременно.

Что касается препаратов для иммунизации от кори, то произошел технический сбой. И это вызывает сожаление. С чем это связано? Как ни странно с яйцом, потому что оно необходимо для производства вакцины. Все решения по производству уже приняты, в ближайшее время проблема будет решена, — заявил президент.

Владимир Путин отметил, что всплеск заболевании по кори в мире происходит раз в четыре года. Больше всего это связано с недостаточной иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, а также на Украине, откуда в Россию переехало очень много людей.

Также многие россияне задали Владимиру Путину вопросы, касающиеся необходимых западных лекарственных препаратах. Не все российские аналоги подходят и иногда даже имеют обратный эффект. Ведущая спросила, как адаптируется Россия в вопросе фармацевтической отрасли.

Министерство здравоохранения видит проблемы. Работает специальная комиссия по импортозамещению, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. Объем нарастает, медицина в состоянии первичного с звена остается острой темой, — подытожил глава России.

Напомним, в Свердловской области с начала года зафиксировано 200 случаев заболевания корью. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

В России почти в 300 раз увеличилась заболеваемость корью
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