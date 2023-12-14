«Работать нужно»: Владимир Путин высказался об авиации

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Владимир Путин сказал, что у него в прошлом постоянно были споры с компаниями, которые закупали слишком много иностранных самолетов.
Лучше бы все-таки своевременно позаботились о создании рынка отечественной техники. Действительно, парк воздушных судов у нас перегружен самолетами иностранного производства. Часть этих самолетов мы выкупаем и они становятся собственностью российских авиационных компаний, — сказал президент.
Однако, в России сейчас есть необходимость в развитии собственного самолетостроения. Владимир Путин выразил надежду в том, что все планы будут реализованы.
Мы намерены произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году. Своих собственных самолетов. Планируем выйти на производство более мощного двигателя. Это нам наст возможность увеличить количество дальнемагистральных самолетов. Работать нужно. Возможности для реализации всех наших планов имеются, — сказал Владимир Путин.
Напомним, что в этом году самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. Причиной аварийной посадки стали нераскрывшиеся закрылки.