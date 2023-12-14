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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Владимир Путин рассказал о будущем гражданской авиации в России

«Работать нужно»: Владимир Путин высказался об авиации

14 декабря 2023, 12:07

Владимир Путин рассказал о будущем гражданской авиации в России

В рамках «Прямой линии», проходящей 14 декабря, Владимир Путин рассказал о том, каким видит будущее авиации в России.

Владимир Путин сказал, что у него в прошлом постоянно были споры с компаниями, которые закупали слишком много иностранных самолетов.

Лучше бы все-таки своевременно позаботились о создании рынка отечественной техники. Действительно, парк воздушных судов у нас перегружен самолетами иностранного производства. Часть этих самолетов мы выкупаем и они становятся собственностью российских авиационных компаний, — сказал президент.

Однако, в России сейчас есть необходимость в развитии собственного самолетостроения. Владимир Путин выразил надежду в том, что все планы будут реализованы.

Мы намерены произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году. Своих собственных самолетов. Планируем выйти на производство более мощного двигателя. Это нам наст возможность увеличить количество дальнемагистральных самолетов. Работать нужно. Возможности для реализации всех наших планов имеются, — сказал Владимир Путин.

Напомним, что в этом году самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. Причиной аварийной посадки стали нераскрывшиеся закрылки.

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