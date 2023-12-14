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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Прямая линия с Владимиром Путиным

У Владимира Путина спросили про опасность ИИ и показали его двойника

14 декабря 2023, 16:23
Прямая линия с Владимиром Путиным
Во время прямого эфира с Владимиром Путиным, всей стране показали его двойника. Видео с фейковым президентом создал неизвестный студент из Питера. Само обращение последовало посе вопроса 8-летней Арины, которую волнует вопрос, стоит ли боятся ИИ, что он может заменить ей маму, папу и ее саму.
Прямая линия с Владимиром Путиным

Владимир Путин отнесся к шутке спокойно. Но уточнил, что выглядеть как он и говорить своим голосом может только он сам и даже пошутил, что это его первый двойник.

Кстати, это мой первый двойник, а отвечая на вопрос Арины, надо ли его бояться или предотвратить развитие искусственного интеллекта, который начинает чувствовать, у которого появляются когнитивные возможности. Предотвратить это невозможно, а значит, нужно возглавить, — пояснили Владимир Путин, президент России.
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