Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Владимир Путин отнесся к шутке спокойно. Но уточнил, что выглядеть как он и говорить своим голосом может только он сам и даже пошутил, что это его первый двойник.
Кстати, это мой первый двойник, а отвечая на вопрос Арины, надо ли его бояться или предотвратить развитие искусственного интеллекта, который начинает чувствовать, у которого появляются когнитивные возможности. Предотвратить это невозможно, а значит, нужно возглавить, — пояснили Владимир Путин, президент России.