tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и перевозка детей-инвалидов

В центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и перевозка детей-инвалидов

14 декабря 2023, 06:25
Фото: tagilcity.ru
Утром 14 декабря на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского столкнулись трамвай и автомобиль, который занимается перевозкой детей-инвалидов.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль и трамвай, судя по фото очевидцев, также значительных повреждений не получили. Сотрудники ДПС на место аварии не выезжали.

ГИБДД на место не вызывали. ДТП оформлено по европротоколу, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.
ДТП с трамваем в Нижнем ТагилеДТП с трамваем в Нижнем Тагиле
ДТП с трамваем в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Напомним, 11 декабря на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле столкнулись мусоровоз и легковой автомобиль. Из-за того, что ДТП произошло на путях, движение трамваев было остановлено.

Трамваи встали из-за ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья попала в ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле«Там же медом намазано»: шесть машин столкнулись на мосту в ЕкатеринбургеПод Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Анна Григорьева#Трамвай#Авария
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Вчера, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Вчера, 09:22
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Вчера, 07:06
И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области
Вчера, 10:40
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02