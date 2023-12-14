В центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и перевозка детей-инвалидов

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль и трамвай, судя по фото очевидцев, также значительных повреждений не получили. Сотрудники ДПС на место аварии не выезжали.
ГИБДД на место не вызывали. ДТП оформлено по европротоколу, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.
Напомним, 11 декабря на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле столкнулись мусоровоз и легковой автомобиль. Из-за того, что ДТП произошло на путях, движение трамваев было остановлено.