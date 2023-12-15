В Екатеринбурге стала известна личность оставившей умирать младенца девушки

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
ЧП произошло в ночь с 14 на 15 декабря. Тогда под окнами квартиры в сугробе случайный прохожий нашел младенца. Он обнаружил его благодаря тому, что ребенок кричал.
Следователи выяснили, что малышу не более суток. Он родился доношенным. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Известно, что злоумышленница работала в одном из магазинов. Ее молодой человек остался в Челябинской области. И он, предположительно, не знал о беременности его спутницы.
Сейчас девушка находится в реанимации. Когда она придет в себя, с ней намерены поговорить о том, почему она так поступила. Было возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что грудничок — мальчик весом 2,5 кг. Молодой человек, который его спас, припарковался около дома и услышал детские крики. Тогда он поспешил на помощь и вызвал скорую и полицию.