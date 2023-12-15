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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Екатеринбурге силовики раскрыли личность оставившей умирать младенца девушки

В Екатеринбурге стала известна личность оставившей умирать младенца девушки

15 декабря 2023, 11:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге силовики раскрыли личность оставившей умирать младенца девушки

Следователи выяснили, кем является 20-летняя девушка, которая родила ребенка и оставила его умирать в пакете под окном в Екатеринбурге. Это девушка из Челябинской области, которая снимала в Екатеринбурге жилье.

ЧП произошло в ночь с 14 на 15 декабря. Тогда под окнами квартиры в сугробе случайный прохожий нашел младенца. Он обнаружил его благодаря тому, что ребенок кричал.

Следователи выяснили, что малышу не более суток. Он родился доношенным. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Известно, что злоумышленница работала в одном из магазинов. Ее молодой человек остался в Челябинской области. И он, предположительно, не знал о беременности его спутницы.

Сейчас девушка находится в реанимации. Когда она придет в себя, с ней намерены поговорить о том, почему она так поступила. Было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что грудничок — мальчик весом 2,5 кг. Молодой человек, который его спас, припарковался около дома и услышал детские крики. Тогда он поспешил на помощь и вызвал скорую и полицию.

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