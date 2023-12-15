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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:05

Новогодняя гирлянда убила годовалого ребенка в Красноуфимске

В Красноуфимске гирлянда убила годовалого ребенка

15 декабря 2023, 14:03
Фото: 1MI

Новогодняя гирлянда убила годовалого ребенка в Красноуфимске

14 декабря в Красноуфимске произошла трагедия, ребенка убила праздничная гирлянда. Через два дня мальчику должно было исполниться два года.

Известно, что его мама занималась домашними делами на кухне, а отец был на работе. В это время малыш обратил внимание на разноцветную гирлянду, сообщает СК по Свердловской области.

Мальчик потянулся за проводом и вырвал гирлянду из розетки. Его убило током. Когда мать зашла в комнату, малыш лежал без сознания. Прибывшая скорая констатировала смерть.

Известно, что в семье воспитывается еще два мальчика. Им 16 лет и три года. Погибшего ребенка звали Дима.

Ранее сообщалось, что 20-летняя девушка из Екатеринбурга родила ребенка и оставила его умирать в пакете под окном.

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