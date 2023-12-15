В Красноуфимске гирлянда убила годовалого ребенка

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Известно, что его мама занималась домашними делами на кухне, а отец был на работе. В это время малыш обратил внимание на разноцветную гирлянду, сообщает СК по Свердловской области.
Мальчик потянулся за проводом и вырвал гирлянду из розетки. Его убило током. Когда мать зашла в комнату, малыш лежал без сознания. Прибывшая скорая констатировала смерть.
Известно, что в семье воспитывается еще два мальчика. Им 16 лет и три года. Погибшего ребенка звали Дима.
Ранее сообщалось, что 20-летняя девушка из Екатеринбурга родила ребенка и оставила его умирать в пакете под окном.