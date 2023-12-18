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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Известен график подвоза воды в Невьянске

Куда подвозят воду в Невьянске после аварии: список адресов

18 декабря 2023, 12:26
Фото: 1MI

Известен график подвоза воды в Невьянске

Воду жителям Невьянска отключили в связи с аварией на водозаборе «Романовский» и котельной «Романовская». Там проводятся ремонтные работы.

В связи с этим будет осуществлен водвоз воды. Опубликован график:

  • ул. Ленина, д. 4, ул. Карла Маркса, 2, ул. Матвеева, д. 1 — 12.00;
  • ул. Ленина, д. 24,26,18,22,28, ул. Профсоюзов, д 11,13 -11.40;
  • ул. Ленина д. 30,32,34,30/2, ул. Профсоюзов д. 15,17,19,23,21 — 13.00;
  • ул. Мартьянова, д 30,32,34/1,34,35,37,33 — 13.40;
  • ул. Малышева, д 8,13/2,13/1,12,12а. ул. Ленина, д 15,17,21,23,27,27а, 29,29а, 20,18,52 — 14.00;
  • ул. Чапаева, д 22,24,24а, 22/2,26,30/1,28/2,30,28/1 — 15.40;
  • ул. Матвеева, д 28,30,32/1,32/2,34,36,38,40,42, ул. Максима Горького, д 19,21,23 — 15.00;
  • ул. Матвеева, д 18,20,20/1,20/2,22,24,26,22/2. ул. Малышева, д 5, ул. Максима Горького, д 15а, 17 — 16.40;
  • ул. Карла Маркса д. 14,16, 18,24, ул. Матвеева д. 31,33,35,39 — 16.00;
  • ул. Красноармейская, д. 6,8,10,12, ул. Карла Маркса д 15 — 17.40.

Отмечается, что график является ориентировочным. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС 8(34356)4-22-21.

По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, в городе работают 2 автомашины по обеспечению воды жителям и в соцобъекты. А в администрации прошло заседание комиссии по ЧС, а также встречи с руководителями УК и ТСЖ.

Для устранения авазии задействованы все силы и средства. Участвуют в том числе сотрудники МЧС.

На водозаборе «Романовская» установили и запустили 1 из 3-х насосов, за счет которого, с учетом наполнения резервного бака на подвозной воде, осуществляется работа котельной. Проводится работа по восстановлению теплоснабжения потребителям, — добавил Александр Берчук.

Ранее в Невьянске была организована проверка организации «Водоканал» из-за трех сломавшихся насосов на водозаборе.

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#Дарья Сорокина
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