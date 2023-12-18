Куда подвозят воду в Невьянске после аварии: список адресов

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В связи с этим будет осуществлен водвоз воды. Опубликован график:
Отмечается, что график является ориентировочным. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС 8(34356)4-22-21.
По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, в городе работают 2 автомашины по обеспечению воды жителям и в соцобъекты. А в администрации прошло заседание комиссии по ЧС, а также встречи с руководителями УК и ТСЖ.
Для устранения авазии задействованы все силы и средства. Участвуют в том числе сотрудники МЧС.
На водозаборе «Романовская» установили и запустили 1 из 3-х насосов, за счет которого, с учетом наполнения резервного бака на подвозной воде, осуществляется работа котельной. Проводится работа по восстановлению теплоснабжения потребителям, — добавил Александр Берчук.
Ранее в Невьянске была организована проверка организации «Водоканал» из-за трех сломавшихся насосов на водозаборе.