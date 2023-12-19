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Берегите себя: эксперт назвала самые распространенные зимние травмы

Берегите себя: эксперт назвала самые распространенные зимние травмы

19 декабря 2023, 20:51
Фото: 1MI
Травмы, вызванные падением на льду, являются одной из самых распространенных зимних травм; чтобы избежать таких травм, эксперты советуют быть внимательными, не спешить и выбирать обувь с хорошей амортизацией.

Зимой случаются многочисленные травмы, связанные с погодными условиями и активными занятиями. Одной из основных причин является падение на льду. Это может произойти как при катании на коньках, так и на обычной гололедице на тротуаре, особенно в период оттепели, пишет ridus.ru.

В результате неудачного «приземления» можно получить ушибы и растяжения связок или, в более серьезных случаях, переломы (чаще всего рук и копчика) и черепно-мозговые травмы.

Чтобы избежать неприятной встречи с жесткой поверхностью, эксперты рекомендуют быть осторожными, не спешить и не отвлекаться (например, на разговор по телефону). Также важно иметь свободные руки и выбирать обувь, которая обеспечивает хорошее сцепление со скользкой поверхностью и стабильность.

Маленькие дети часто получают повреждения позвоночника при катании на ледянках, ватрушках и санках, сообщила директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

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