Берегите себя: эксперт назвала самые распространенные зимние травмы

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
Зимой случаются многочисленные травмы, связанные с погодными условиями и активными занятиями. Одной из основных причин является падение на льду. Это может произойти как при катании на коньках, так и на обычной гололедице на тротуаре, особенно в период оттепели, пишет ridus.ru.
В результате неудачного «приземления» можно получить ушибы и растяжения связок или, в более серьезных случаях, переломы (чаще всего рук и копчика) и черепно-мозговые травмы.
Чтобы избежать неприятной встречи с жесткой поверхностью, эксперты рекомендуют быть осторожными, не спешить и не отвлекаться (например, на разговор по телефону). Также важно иметь свободные руки и выбирать обувь, которая обеспечивает хорошее сцепление со скользкой поверхностью и стабильность.
Маленькие дети часто получают повреждения позвоночника при катании на ледянках, ватрушках и санках, сообщила директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.