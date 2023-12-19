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В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов после посадки в поле

Пилоты «Уральских авиалиний» не были уволены после посадки в поле

19 декабря 2023, 12:51
Фото: 1MI

В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов после посадки в поле

Летчиков, которые управляли воздушным судном, совершившим экстренную посадку в поле, не стали увольнять. Инцидент произошел с «Уральскими авиалиниями».

Тогда первым и вторым пилотом были Эдуард Семенов и Сергей Белов. Ранее появлялась информация о том, что их уволили. Однако в авиакомпании опровергли эти сведения.

Заместитель гендиректора авиаперевозчика Кирилл Скуратов отметил, что расследование по этому делу еще не завершено. Его проводит Росавиация.

Пока расследование продолжается, оба пилота не летают.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября. Тогда самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле из-за технической неисправности. Расследование специалистов уже выявило 15 ошибок в действиях команды воздушного судна.

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#Происшествия#Увольнение#Авиакомпания#Расследование#Самолет#Уральские авиалинии#Пилоты#Дарья Сорокина#Росавиация
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