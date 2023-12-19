Стало известно, что оставило жителей закрытого свердловского города без света

Сообщается, что причиной нарушения работы ЛЭП может быть несанкционированная вырубка деревьев. Сейчас энергетики делают все, чтобы наладить доступ энергии в дома. Жителям отправлены генераторы резервного питания. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося, сообщают «Россети Урал».