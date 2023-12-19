Стало известно, что оставило жителей закрытого свердловского города без света

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Во вторник, 19 декабря, произошла поломка в функционировании электропередач. В итоге без света оказались два населенных пункта.
Сообщается, что причиной нарушения работы ЛЭП может быть несанкционированная вырубка деревьев. Сейчас энергетики делают все, чтобы наладить доступ энергии в дома. Жителям отправлены генераторы резервного питания. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося, сообщают «Россети Урал».
Ранее сообщалось, что общественные пространства помогут развитию новых регионов.