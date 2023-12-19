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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Причиной отключения света в ЗАТО Свободный стала незаконная вырубка леса

Стало известно, что оставило жителей закрытого свердловского города без света

19 декабря 2023, 17:18
Фото: 1MI

Причиной отключения света в ЗАТО Свободный стала незаконная вырубка леса

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» восстанавливают электричество в населенных пунктах Свободный и Басьяновский.

Во вторник, 19 декабря, произошла поломка в функционировании электропередач. В итоге без света оказались два населенных пункта.

Сообщается, что причиной нарушения работы ЛЭП может быть несанкционированная вырубка деревьев. Сейчас энергетики делают все, чтобы наладить доступ энергии в дома. Жителям отправлены генераторы резервного питания. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося, сообщают «Россети Урал».

Ранее сообщалось, что общественные пространства помогут развитию новых регионов.

В закрытом городе под Верхней Салдой произошли масштабные отключения света
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#Происшествия#Свердловская область#ЧП#Энергетики#Трансформатор#Инцидент#Камилла Булгакова
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