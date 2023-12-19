«Театральный Лисёнок» появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Этот Лисёнок является символом тагильского театра кукол. Лисёнок, как сообщает портал «Между строк», представлен не только в виде скульптуры, но и в формате куклы.
В театре говорят, что Лисёнок напоминает о сказаниях про Лисью гору. Известно, что автором скульптуры является Евгений Волков, саму фигуру Лисёнка поставят весной в следующем году в честь дня рождения театра.
Ранее сообщалось, что 317 млн рублей потрачено на реконструкцию «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле.