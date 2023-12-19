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В Нижнем Тагиле у театра кукол появится скульптура «Театральный Лисёнок»

«Театральный Лисёнок» появится в Нижнем Тагиле

19 декабря 2023, 15:51
Фото: Нижнетагильский театр кукол

В Нижнем Тагиле у театра кукол появится скульптура «Театральный Лисёнок»

Скульптура «Театральный лисёнок» будет размещена у входа в театр кукол в Нижнем Тагиле.

Этот Лисёнок является символом тагильского театра кукол. Лисёнок, как сообщает портал «Между строк», представлен не только в виде скульптуры, но и в формате куклы.

В театре говорят, что Лисёнок напоминает о сказаниях про Лисью гору. Известно, что автором скульптуры является Евгений Волков, саму фигуру Лисёнка поставят весной в следующем году в честь дня рождения театра.

Ранее сообщалось, что 317 млн рублей потрачено на реконструкцию «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Театр кукол#Скульптура#Скульптуры#Театр#Камилла Булгакова
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