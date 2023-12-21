Депутат заявил, что за смерть боксера в Первоуральске должны ответить организаторы

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Таким мнением поделился двукратный чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
Он отметил, что показательно, что мероприятие не было зарегистрировано так, как нужно. Поэтому организаторы должны понести наказание. Он добавил, что все спортсмены перед турнирами проходят через медосмотры. Сейчас эти показатели точно будут проверяться.
Ранее сообщалось, что на турнире присутствовал только один доктор. Также в тот день скорая не сразу смогла подъехать к зданию, так как охранник отошел на обед — некому было понять шлагбаум.
Напомним, что ЧП произошло на первенстве по боксу. Школьник получил несколько ударов, после чего упал в обморок. Приехала скорая, мальчика госпитализировали, но не смогли спасти. Возбуждено уголовное дело.