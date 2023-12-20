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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

На Урале улучшат безопасность при проведении спортивных соревнований

На Урале усилят контроль безопасности на соревнованиях после смерти боксера

20 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI

На Урале улучшат безопасность при проведении спортивных соревнований

В Свердловской области будут усилены меры безопасности во время спортивных мероприятий.

Минспорта Свердловской области решили принять меры по улучшению контроля безопасности во время проведения различных спортивных мероприятий после гибели 14-летнего подростка на соревнованиях по боксу.

Как отмечает департамент информационной политики области, сейчас власти будут делать все необходимое для усиления контроля за проведением спортивных конкурсов, соревнований. Более того, будут особо контролировать то, как организаторы обеспечивают медицинскую помощь при создании мероприятий, а также насколько обеспечен проезд скорых к местам проведения соревнований.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске директора центра вызвали на допрос после смерти боксера.

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