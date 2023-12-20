На Урале усилят контроль безопасности на соревнованиях после смерти боксера

Как отмечает департамент информационной политики области, сейчас власти будут делать все необходимое для усиления контроля за проведением спортивных конкурсов, соревнований. Более того, будут особо контролировать то, как организаторы обеспечивают медицинскую помощь при создании мероприятий, а также насколько обеспечен проезд скорых к местам проведения соревнований.